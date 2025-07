Pedullà: "Piccoli è un buon attaccante, lo ha dimostrato. Ma come fa il Cagliari a chiedere 30 milioni per lui?"

Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato sul suo profilo You Tube anche di Roberto Piccoli, attaccante del Cagliari che è nel mirino anche della Fiorentina in caso di cessione di Moise Kean. Queste le sue parole:

“Legittimamente Giulini ha riscattato Piccoli per 12-13 milioni, facendo uno sforzo importante per dare a Pisacane una rosa all'altezza degli obiettivi al Cagliari. Ma si possono chiedere 30 milioni più eventuali bonus per Piccoli? Io se fossi una società o un direttore sportivo spenderei per lui 15-18 milioni, arriverei a 20. E' un buon attaccante, lo ha dimostrato. Ma non sono sicuro che in una grande squadra riuscirebbe a fare 20-25 gol. Serve un po' di equilibrio su certe valutazioni”.