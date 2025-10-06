Ferrara: "A Gudmundsson mancava solo il cane al guinzaglio. Fagioli ha trovato il suo posto...in panchina"

Un'ironia amara. E' quella che ha utilizzato il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, nel commento sulle vicende della Fiorentina, pubblicato stamani sul giornale locale.

Fagioli e Gudmudsson

“Piedi buoni fuori dai giochi - ha scritto Ferrara - Fagioli in cerca di se stesso, inevitabile che il suo posto lo abbia trovato in panchina. E Gud? Ancora in ferie, lo vedi passeggiare sull'erba. Gli manca solo un cane al guinzaglio. Giocatori capaci di saltare l'uomo o di far vedere qualche dribbling? Zero”.

Dettagli

E infine: “La classifica non è brutta, di più. Datevi una mossa, non è solo un problema di dettagli”.