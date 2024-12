“Mi sono venuti i brividi nel rivedere la scena finale, i tifosi sono stati incredibili nei nostri confronti e nei confronti di Bove”. Esordisce così l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, intervistato da DAZN.

Poi ha aggiunto: “Il primo tempo lo abbiamo interpretato in maniera perfetta, rischiando zero, abbiamo messo lì il Cagliari, senza però riuscire a chiudere la gara. Nel secondo tempo invece siamo stati più sporchi, ma più per demerito nostro, perché abbiamo sbagliato troppo”.

Inoltre: “Abbiamo affrontato questa gara rispettando il Cagliari. Il nostro è un grande gruppo che lavora ogni giorno per migliorarsi e in cui difendono tutti, a cominciare dagli attaccanti. Hanno grande umiltà e spirito di sacrificio, si è creata questa splendida alchimia tra di noi. Siamo stati bravi e solidi a portare a casa questa vittoria”.

Una vera e propria svolta è arrivata dopo la sconfitta contro l'Atalanta: “Non ci credevo nemmeno io che avremmo fatto così bene, ma probabilmente nessuno, perché venivamo da un percorso con tanti cambiamenti. Abbiamo cercato di dare il nostro meglio e in quella partita con l'Atalanta ho capito che avevo un gruppo forte e che avrebbe fatto risultati, anche se non così”.