Il Genoa si prepara ad attendere la Fiorentina con un nuovo difensore, passato proprio da Firenze in giovane età

Era rimasto svincolato a fine giugno Danilo D'Ambrosio che ora potrebbe trovare nuovamente casa a Genova, sponda rossoblù, nella neopromossa formazione di Alberto Gilardino. L'ex interista infatti, secondo Sky Sport, dopo il week end dovrebbe accettare l'offerta e diventare così un nuovo difensore del Genoa, in tempo insomma per affrontare proprio la Fiorentina, sua ex squadra e spesso vittima di marcature, alla prima giornata del prossimo campionato.