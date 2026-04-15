L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha criticato duramente Albert Gudmundsson a Radio Bruno Toscana: “Per fortuna sua e nostra, questa è la sua ultima stagione a Firenze. Ci aspettavamo il talento di Genova, invece è arrivato un calciatore scollegato, che non ci serve a niente. Il tempo che ha avuto a disposizione è passato per quanto mi riguarda, ora basta. In due anni non si è capito che ruolo ha, al contrario Solomon in poche partite ha già fatto vedere tante buone cose. Proverei a insistere su di lui così come su Brescianini e anche Fazzini”.

“La Fiorentina ha bisogno di certezze”

Poi ha aggiunto: “Gli esperimenti si fanno nei laboratori, la Fiorentina ora ha bisogno di certezze. Via Gudmundsson e spazio a Piccoli, che è l'unico attaccante a disposizione in questo momento. Se poi si vuol provare un'alternativa ad Harrison, un'idea potrebbe essere schierare Gudmundsson e Solomon dietro a Piccoli”.