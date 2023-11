Gonzalez si conferma tra i numeri 10 più costosi del mondo: in testa alla speciale classifica c'è un altro "italiano"

Quest’oggi il portale sportivo Transfermarkt ha stilato una classifica dei numeri 10 più preziosi a livello mondiale secondo i valori di mercato attuali e, nonostante quanto sposa immaginare anche la Fiorentina è rappresentata in questa particolare graduatoria.

Incoronato il migliore, sopratutto dopo il Mondiale conquistato in Qatar e le incredibili ultime due stagioni con l’Inter, in testa alla classifica troviamo il centravanti dei nerazzurri Lautaro Martinez: l’argentino classe 1997 è il più costoso, con un valore che si aggira attorno ai 100 milioni di euro. Compongono il podio Rafael Leao, secondo, e Florian Wirtz del Bayer Leverkusen

E come detto in precedenza anche il numero 10 viola Nicolas Gonzalez è stato inserito in questa speciale lista: l’esterno della Fiorentina occupa il diciasettesimo posto, con un valore di mercato stimato attorno ai 35 milioni. Ma se si pensa alle ultime offerte rifiutate da Rocco Commisso è chiaro che, almeno per la Fiorentina, il suo valore è molto più alto.