Domenica alle 12.30 la Fiorentina torna al Franchi per la sfida contro il Como, valevole per il 25simo turno di Serie A. Partita importante per riniziare a macinare risultati positivi dopo lo stop del Meazza, contro una squadra giovane e propositiva, ma pur sempre a ridosso (e con poco margine) della zona retrocessione.

Tuttavia, guai a chiamarla “neopromossa”: almeno sul mercato, i lariani fanno la voce grossa e si sono riconfermati la squadra più attiva del calciomercato invernale italiano, con ben 10 acquisti e altrettante cessioni. Tra gli acquisti, si segnala Diao che ha già segnato 3 gol, Caqueret che arriva dal Lione per circa 17 milioni di euro, i due terzini Smolcic e Valle che si sono già guadagnati il posto da titolare e pure l'esotico Dele Alli, ingaggiato per “aiutarlo a ritrovare la condizione” come specificato da Fabregas stesso. Ma non solo: il Como ha anche fatto acquisti in casa Fiorentina, prelevando Ikonè in prestito con diritto di riscatto.

Qual è il segreto? La proprietà dei fratelli Michael e Robert Hartono, che sono i proprietari di una multinazionale asiatica del tabacco che gli garantisce un patrimonio netto che pone i due fratelli indonesiani al 61simo posto nella lista degli uomini più ricchi del mondo. E allora non deve stupire l'indiscrezione, confermata stamani da Giulio Cardone di Repubblica, che avrebbe visto il Como vicino all'acquisto di Theo Hernandez, presentando al Milan un assegno da 54 milioni di euro pronto per acquistare il laterale francese. Forza economica e ambizione di diventare grandi in fretta: occhio alla partita di domenica, non banale.