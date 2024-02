Dopo che la Fiorentina è caduta contro i nigeriani del Beyond Limits per 6-4, finendo al secondo posto nel girone per l'Under 18 di mister Papalato, proprio quest'ultimo ha commentato la sconfitta (da Mondo Primavera):

“Credo che abbiamo avuto più occasioni noi di loro. A volte si confonde una partita delle giovanili con una di professionisti. A questo livello, sarebbe un problema se le partite finissero 0-0. Noi giochiamo sempre a viso aperto con tutti, i ragazzi mi sono piaciuti meno con la Carrarese, contro cui abbiamo vinto 3-0”.

E ancora, sull'errore di Vannucchi: "Non è mai un problema solo di un giocatore, ma di squadra. Tommaso è un portiere forte, lo sappiamo noi pure lui. La priorità è sempre la Primavera per Tommy. Il nostro lavoro è questo, portare più giocatori possibili in Primavera".

Infine: "Mi piacerebbe incontrare di nuovo i ragazzi nigeriani in finale, per vedere se la Fiorentina sarà cresciuta. Per il resto chi viene viene agli ottavi, sono gli altri che devono aver timore della Fiorentina".