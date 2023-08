Brocchi: "Italiano è propositivo e ha gran carattere, mi piace chi rischia qualcosa. La Fiorentina è spesso criticata ma fa ottime cose"

L'allenatore ed ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Christian Brocchi è intervenuto a Radio Serie A commentando anche la squadra viola e il suo allenatore: “Italiano mi piace, per il carattere e per la personalità che ho apprezzato anche avendoci giocato insieme. Se dovessi scegliere tra i miei allenatori preferiti in Serie A, direi lui”.

E aggiunge: “La Fiorentina è spesso criticata perché concede troppo, ma poi fa ottime cose. C’è chi si difende sotto la traversa risultando poco incisivo in attacco, mentre c’è chi è più spregiudicato ed è disposto a concedere qualcosa dietro. Io sono per la seconda filosofia”.