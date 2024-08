La 10 rimane al momento sulle spalle di Nico Gonzalez, ma ha già un erede. Ecco chi sarà ad indossarla la prossima stagione

Nella giornata di ieri, contestualmente alle prime convocazioni per la Serie A 2024-25 della Fiorentina per l'esordio al Tardini, la società viola ha svelato anche i nuovi numeri di maglia.

Qualche cambio, novità per gli acquisti e altri si sono tenuti il vecchio numero. Tra questi ultimi anche Nico Gonzalez, che al momento risulta essere il numero 10 della Fiorentina. Come riporta il Corriere dello Sport, però, l'erede alla numero 10 in viola è Albert Gudmundsson, che sceglierà l'importante numero di maglia non appena l'argentino lascerà Firenze.