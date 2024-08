Quella di oggi è stata una giornata memorabile per il mercato della Fiorentina, segnata dall'arrivo di Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese ha svolto le visite mediche, ha incontrato Palladino e i dirigenti al Viola Park e infine ha messo la firma sul contratto. La formula è quella del prestito oneroso a 8 milioni con obbligo di riscatto condizionato a 17 più 3,5 di bonus.

Nico aspetta il via libera di Commisso

Per un Gudmundsson che arriva c'è un Nico Gonzalez che saluta. Si aspetta solo l'ok di Rocco Commisso per sbloccare l'operazione con la Juventus, che salvo sorprese sarà la prossima squadra dell'argentino (neanche convocato per Parma). La Fiorentina nel frattempo lavora anche sulle cessioni di Christensen a Sabiri, anche loro esclusi dalla trasferta di domani e quindi fuori dal progetto, per i quali però c'è tutt'altro che la fila.

Amrabat è un po' più viola

A proposito di partenze, potrebbe non essere più così scontata quella di Sofyan Amrabat. Il marocchino è stato regolarmente convocato per Parma e potrebbe addirittura partire dall'inizio, inoltre ha scelto la maglia numero 4 che per lui è molto importante avendola indossata sia allo United che in Nazionale. Palladino ci punta molto, chissà che alla fine non possa rivelarsi una risorsa.

Un nome nuovo per la difesa

E infine il nome nuovo, emerso proprio nella giornata di oggi. Si tratta di Victor Lindelof, difensore classe 1994 del Manchester United che potrebbe arricchire un parco dei centrali ad oggi carente. Il contratto dello svedese scade la prossima estate e inoltre De Gea - suo compagno per tanti anni a Old Trafford - potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella trattativa.