UFFICIALE: Albert Gudmundsson è un nuovo giocatore della Fiorentina

Il Gudmundsson Day non poteva che concludersi con l'ufficialità del suo acquisto. La Fiorentina l'ha appena comunicata sui propri canali, e così adesso l'attaccante islandese è a tutti gli effetti un nuovo giocatore viola. La formula è quella emersa già ieri sera: prestito oneroso a 8 milioni con obbligo condizionato a 17 più 3,5 di bonus.

Palladino ha rivelato di averlo voluto fortemente e di essere felicissimo del suo arrivo, e adesso finalmente potrà allenarlo. Ovviamente Gudmundsson non è stato convocato per Parma, ma già dall'allenamento successivo alla partita sarà in campo con i compagni per preparare i prossimi impegni.