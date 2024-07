Repubblica: Si è chiuso un percorso. E ora caccia a Zaniolo

Una pagina sulla Fiorentina la troviamo stamani nell'edizione di Firenze de La Repubblica.

Pagina 9

Presente un articolo dal titolo: “Jack, Alfred e Castro ieri i saluti ufficiali e ora caccia a Zaniolo”. Sommario: “Dalla società messaggi di ringraziamento ai tre centrocampisti il cui contratto è scaduto Oggi via al mercato con l’ex Roma primo obiettivo”.

Un percorso che si è chiuso

Articolo che inizia così: “Arrivano uno dopo l’altro, nell’ultima domenica di giugno. Sono gli addii ufficiali della Fiorentina ai tre giocatori in scadenza di contratto che da oggi potranno guardare altrove. Bonaventura, Duncan, Castrovilli. Si è chiuso un percorso con Vincenzo Italiano in panchina e, di fatto, anche per questi tre giocatori interpreti del centrocampo”.