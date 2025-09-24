La Roma parte bene in Europa League: Gasperini trascinato dalla difesa in casa del Nizza

Prima serata di Europa League per la Roma, che ha aperto la sua league phase battendo il Nizza a domicilio per 2-1. La squadra di Gasperini ha segnato entrambe le reti nella ripresa, prima con Ndicka di testa su angolo e poi con un bel destro al volo di Mancini, inseritosi in area avversaria.

Nel finale il rigore di Moffi ha riaperto la gara ma i giallorossi l'hanno poi portata a casa, grazie i gol dei due difensori. Domani l'esordio anche del Bologna di Italiano, in casa dell'Aston Villa.