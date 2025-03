Badelj ricorda il compianto Astori: "Mio figlio ha come secondo nome 'Davide': spero che prenda qualcosa da lui"

Milan Badelj, ex centrocampista della Fiorentina, è tornato a commentare il forte legame che ha condiviso col compianto Davide Astori a margine del Pepito Day.

“Ho dato a mio figlio ‘Davide’ come secondo nome, perché Astori ci ha lasciato molto: i suoi principi, i suoi modi di vivere e di stare con gli altri. Era di grande ispirazione, e mi auguro che quando mio figlio crescerà, avrà qualcosa di suo. Inevitabile non pensare a lui, mi ha insegnato tantissimo, certamente c'è un grande collegamento fra noi”

“Venire a Firenze è sempre emozionante, mi sento sempre strano quando vengo come avversario, oggi me la sono goduta un po' di più. Ho passato 5 anni qua, sono passato dall'essere un ragazzo ad un uomo, e per me era molto significativo tornare qua nel giorno di Pepito: lo ringrazio per avermi chiamato”