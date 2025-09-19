La Fiorentina cala il tris d'assi e si inventa la formula per dare più qualità alla squadra

In vista della partita controil Como, la Fiorentina cala il tris d'assi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico Pioli è intenzionato a mettere insieme nel match del Franchi, Nicolussi Caviglia, Gudmundsson e Fazzini per poter dare maggiore qualità e imprevedibilità alla squadra.

In rampa di lancio

L'islandese è ormai recuperato dopo l'infortunio alla caviglia che gli ha impedito di essere presente sabato scorso contro il Napoli. L'ex Empoli e l'ex Venezia invece hanno fatto bene quando sono entrati con gli azzurri, guadagnando così posizioni agli occhi dell'allenatore.

La formula adottata

La formula che sarebbe adottata? E' il 3-4-2-1 con Fazzini e Gudmundsson ad agire in appoggio di Kean, mentre Nicolussi si prenderebbe in mano le redini del centrocampo e i compiti di regia.