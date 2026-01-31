Dopo aver battuto la Fiorentina, il Cagliari abbatte anche il Verona e fugge lontano dalla zona calda. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Da poco terminata la partita tra Cagliari ed Hellas Verona, con la netta vittoria della squadra sarda.
La partita
Due gol per tempo per i ragazzi di Pisacane, che guadagnano altri tre punti dopo aver sconfitto la Fiorentina e volano lontani dalla zona calda di classifica. A segno Mazzitelli, Kilicsoy, Sulemana e Idrissi. I sardi volano a 28 punti, Verona sempre ultimissimo con il Pisa.
La nuova classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 52, Milan 47, Napoli 46, Roma 43, Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Lazio 32, Bologna 30, Udinese 29, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 23, Parma 23, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa 14, Verona 14.
💬 Commenti (4)