Contro il Friburgo un'amichevole da 135 minuti per preparare un esordio stagionale che si avvicina sempre di più. Tra poco meno di una settimana al Tardini sarà Parma-Fiorentina e dalla gara di ieri in Germania arrivano le prime indicazioni sulla squadra.

Tra riscatto e voglia di esserci, nonostante l'arrivo di De Gea. E' stato un po' questo il titolo della gara di Terracciano, che ha salvato più di una volta il risultato per i viola con ottimi interventi. Davanti a lui Pongracic con Quarta e Biraghi, per un terzetto che ha vacillato un po' durante la gara. Out Ranieri, che lo sarà anche a Parma (per squalifica).

Ottime le prove di intesa tra Colpani e Kean, che si trovano già molto bene sul campo. Ci sono poi le risposte dei “veterani”. Dodô sulla fascia è la solita freccia, mentre Sottil delude un po'. Beltran provato come vice Kean, mentre Mandragora dal dischetto non fallisce e si candida a prendere il posto di Nico Gonzalez come tiratore titolare. Buone impressioni anche dai giovani, Martinelli, Comuzzo e Fortini, che Palladino vuole portare in pianta stabile in Prima Squadra.