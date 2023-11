Il commento del tecnico del Bologna, Thiago Motta anche in conferenza stampa:

"Ci è mancato solo di fare più gol della Fiorentina, il calcio è fatto così e vince chi segna di più. Abbiamo giocato meglio della Fiorentina ma non siamo arrivati a segnare, complimenti a loro per la vittoria ma noi continuiamo sulla nostra strada. Il primo gol? In quel momento lì i passaggi non erano precisi e in quei casi si va in difficoltà, contro una squadra che pressa forte e alta. Il rischio di subire occasioni pericolose c’è, me lo assumo perché chiedo ai miei giocatori di fare così. La Fiorentina è stata brava a sfruttarla.

Zirkzee penalizzato dopo l’esultanza? No, perché Joshua ha fatto gol e ha festeggiato, non voleva provocare. Chiaro che se dall’altra parte è stata presa così… lui ha chiesto scusa ai suoi colleghi, ma poi si continua a fare il proprio lavoro.

Il rigore per la Fiorentina? Troppo generoso, oggi appena si sfiora un giocatore che va per terra è rigore. Ci sono cose che si possono migliorare, quando parliamo con colleghi di altri campionati. Soprattutto in Inghilterra. Maresca è un grande arbitro però in quella situazione lì poteva fare meglio. Così come poteva far giocare di più, ho visto che ci sono stati solo 50 minuti di gioco effettivo".