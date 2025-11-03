​​

Corriere dello Sport-Stadio: Un sogno chiamato Giuntoli

Corriere dello Sport-Stadio

Fine” scrive in prima pagina a caratteri cubitali il Corriere dello Sport-Stadio, che dedica ampio spazio al difficilissimo periodo della Fiorentina

In copertina il Corriere continua scrivendo nell'occhiello: “Solo Fischi”. Ulteriori dettagli invece si trovano nel sottotitolo: “La Viola sprofonda, Pioli non si dimette. Commisso decide”. 

A pagina 22 il Corriere riporta la cronaca della partita con un articolo dal titolo: “Berisha rottama la viola” e ancora “Pioli cola a picco fra i fischi”. A pagina 24 invece un approfondimento sulla questione allenatore: “Pioli, exit strategy” e ancora “Il nodo dimissioni, poi Vanoli o Palladino”. Di spalla qualche nome per il possibile nuovo direttore sportivo: “Nella lista c'è Petrachi. Sogno Giuntoli”.

