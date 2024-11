Con Inter-Napoli si è conclusa la dodicesima giornata di Serie A. Il posticipo è il big match del weekend, atteso per definire la vetta della classifica. Nerazzurri e partenopei si annullano con un secco 1-1. Reti entrambe nel primo tempo: McTominay per gli ospiti e una perla da fuori area di Calhanoglu per la squadra di Inzaghi. Il turco è protagonista a due facce, perché a metà ripresa va a calciare un rigore (decisamente discutibile) e sbaglia il primo penalty della sua vita in Serie A.

Fiorentina, sei seconda a pari merito! E a -1 dal Napoli

Con questo risultato, la Fiorentina arriva alla sosta per le nazionali in posizione ottimale. E i tifosi potranno guardare un'ottima classifica per due settimane: Viola seconda a pari merito e solo a -1 dal Napoli.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 26, Atalanta 25, Fiorentina 25, Lazio 25, Inter 25, Juventus 24, Milan 18*, Bologna 18*, Udinese 16, Empoli 15, Torino 14, Roma 13, Verona 12, Parma 12, Cagliari 10, Como 10, Genoa 10, Lecce 9, Monza 8, Venezia 8.