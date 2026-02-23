Carlo Conti scherza: "Se sono preoccupato per il derby contro il Pisa? Ma quale derby? Non ci voglio nemmeno pensare"
Carlo Conti
Il conduttore del Festival di Sanremo Carlo Conti, noto tifoso della Fiorentina, è stato incalzato in mixed zone da alcune domande dei giornalisti, che gli hanno chiesto anche della partita della squadra viola questa sera contro il Pisa.
Le parole di Conti
“Se sono più preoccupato della prima di Sanremo o del derby? Derby? Quale derby? Fiorentina-Pisa? Ma cosa mi hai ricordato? Non ci voglio manco pensare”.
La partita
Al di là delle battute, la Fiorentina tornerà in campo questa sera alle 18.30 contro il Pisa, in una partita che sa di crocevia per la salvezza. E tanti tifosi viola sperano in un risultato positivo. Così anche la settimana sanremese potrà essere più tranquilla in quel di Firenze.
💬 Commenti