Corriere dello Sport-Stadio: Serve un altro esterno
Il Corriere dello Sport -Stadio in edicola oggi si concentra inevitabilmente sull'imminente sfida fra la Fiorentina e il Milan di Massimiliano Allegri. Spazio però anche al calciomercato.
Prima pagina
In copertina il Corriere dello Sport scrive nel titolo principale: “Guidali, Fagio” continuando nel sottotitolo: “Tutti con la viola per il capolavoro: battiamo il Milan”, e infine nell'occhiello “Rimonta salvezza”.
pagine 8-9
Ancora il mediano viola al centro delle pagine del Corriere: “Fagioli, Modric ti guarda” e ancora nel sottotitolo “Nicolò dirige la viola davanti al suo idolo”. Nella pagina seguente il focus si sposta sul calciomercato con l'articolo dal titolo: "Baldanzi, da domani l'incontro" e ancora “Serve un altro esterno, occhio a Ngonge e Boga”
