"16 milioni per Sohm, ma lo svizzero non è tra i preferiti di Pioli"

La Gazzetta dello Sport ha fatto questa mattina il punto sui giocatori di casa Fiorentina che hanno trovato meno spazio in questo inizio di campionato.

Pochi minuti

Tra di loro c'è Simon Sohm, centrocampista svizzero arrivato in estate dal Parma per la modica cifra di 16 milioni di euro. In questa prima parte di stagione Pioli gli ha concesso 238 minuti in campo in 5 presenze complessive.

Ora ai box

Nonostante l'investimento, scrive la rosea, il giocatore non è tra i preferiti di Pioli lì in mezzo. Adesso il giocatore è alle prese con una fastidiosa fascite plantare ed è attualmente ai box.