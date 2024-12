Contatti tra la Fiorentina e un giovane difensore argentino. Ma non è l'unica interessata in Serie A: la situazione

Si avvicina il calciomercato di gennaio. In difesa, la Fiorentina sa che potrà contare su un nuovo arrivo, quello di Nicolas Valentini dal Boca Juniors. Ma potrebbe non essere l'unico centrale difensivo Albiceleste ad arrivare in viola.

Fiorentina, occhi su un difensore argentino

Sembrano esserci stati contatti recentemente tra la Fiorentina e l'Instituto per il difensore Gonzalo Requena. Il centrale classe 2003 sembra essere in uscita dal club di Cordoba e potrebbe effettivamente arrivare in Serie A, anche perché l'altra squadra interessata al suo cartellino è il Verona. A riportarlo è Radio La Red.