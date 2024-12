Si avvicina il mercato di gennaio e la Fiorentina guarda in particolar modo al centrocampo, vista la situazione che ha coinvolto Edoardo Bove. Ma senza escludere possibilità di ritoccare l'attacco.

Investimento per un esterno, si può fare. Vice-Kean se parte Kouame

La Fiorentina pensa concretamente a un investimento offensivo, soprattutto per un esterno. Non ci sono troppi movimenti che fanno pensare a un vice-Kean… a meno che non cambi la situazione di Kouame. L'ivoriano è la riserva designata dal club viola, ma è molto richiesto e potrebbero arrivare offerte che, in caso, saranno prese in considerazione.

L'ipotesi ritorno e la chiusura totale su Berardi

I centravanti segnati sul taccuino, dunque, risponderebbero solo a un'eventuale partenza di Kouame. Tra questi, c'è anche l'ipotesi di un ritorno in viola: Arthur Cabral non sta trovano spazio al Benfica e potrebbe tornare in prestito per sei mesi. Un nome che invece la Fiorentina neanche valuta per gennaio è Domenico Berardi del Sassuolo.