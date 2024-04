Il giornalista Sandro Sabatini, in vista di Juventus-Fiorentina, ha analizzato la partita e le sue possibili sfaccettature. Ecco le sue parole a Radio 24: “Dopo il rigore annullato, ho visto che i bianconeri erano prigionieri della paura soprattutto dopo i fischi del pubblico nei loro confronti. Juve-Fiorentina sarà decisa anche dall'influenza dei tifosi, sarà fortissima la loro presenza. Ma evidentemente amare la squadra non va più di moda”.

“Allegri? Capro espiatorio e non è giusto”

Nel suo editoriale per Tuttosport, invece, difende il tecnico bianconero Allegri: “La storia segnala che non c'è mai stato un capro espiatorio come l'attuale allenatore della Juventus. La riconoscenza non esiste più e Allegri ormai non si discute, si odia. Ma non è giusto, punto”.