Di Livio: "Italiano andrà a Napoli, alla Fiorentina serve uno come Juric. Juventus? Dipendente da Chiesa e Vlahovic"

Il doppio ex di Fiorentina e Juventus Angelo Di Livio ha parlato a Libero del futuro del tecnico viola Vincenzo Italiano: “Andrà via e penso proprio che il suo futuro sarà sulla panchina del Napoli. Al posto suo vedrei bene Juric, credo che sia la figura giusta per infondere carattere e veleno, due caratteristiche che stanno mancando alla Fiorentina”.

“La Juve dipende da Chiesa e Vlahovic”

Poi sulla Juventus ha aggiunto: “Quando Vlahovic e Chiesa sono in forma è tutta un'altra storia. Spero che in estate vengano dichiarati entrambi incedibili, sono loro i punti fermi della prossima stagione. Li reputo entrambe dei campioni, gli infortuni li hanno frenati ma il loro talento non si discute”.