La Fiorentina sarebbe in pole per Mastantuono. Tra la formula e l'amichevole in Austria, le possibilità della trattativa

La Fiorentina è interessata a Franco Mastantuono, giovane talento argentino del Real Madrid scuola River Plate. Il ragazzo è uno degli obiettivi viola per arricchire il reparto offensivo sulle fasce e ci possono essere buone possibilità di riuscita della trattativa.

Mastantuono, Fiorentina in pole: ecco perché

Come riporta TyC Sports, infatti, la Fiorentina sarebbe in pole per Mastantuono. Il vantaggio sulla concorrenza è dato dalla formula del trasferimento: il club viola ha accettato di prenderlo in prestito secco, con una percentuale di minuti garantita dall'accordo con il Real Madrid.

Novità prima dell'amichevole in Austria?

Lo osservano anche Fulham e Villarreal, ma la fase più avanzata è proprio con la Fiorentina. Tra una settimana, peraltro, i viola affronteranno proprio i Blancos in amichevole a Klagenfurt (Austria). Potrebbero esserci evoluzioni prima del test.