Il dg della Fiorentina ha parlato a DAZN prima della gara tra Napoli e Fiorentina toccando più tematiche: "Questa potrebbe essere una partita spartiacque, che potrà definire una nuova classifica, noi dobbiamo giocare per far parte della zona alta della classifica. Siamo contenti del nostro gioco, dobbiamo pressare alti, conteranno tanto i duelli individuali. Su Nzola siamo fiduciosi, può aiutarci a salire”.

Poi chiosa Sul Viola Park e l'inaugurazione: “È stato un investimento importante da parte di Commisso. Mercoledì ci sarà un evento importante per noi, spero che tanti possano seguire il nostro esempio. Sarà presente Ceferin, il ministro Abodi, Gravina, Casini. Avremo come ospiti delle persone importanti, però adesso dobbiamo pensare alla gara di stasera perché è molto importante per la classifica”.