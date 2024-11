A due giorni dalla sfida contro la Fiorentina, l'allenatore del Como Cesc Fabregas ha rivelato l'assenza di un calciatore importante: “Strefezza vorrebbe giocare, ma lo staff medico gli ha consigliato di aspettare ancora una settimana. Non vogliamo rischiarlo, per cui salterà la Fiorentina e tornerà a Monza”.

“Contro la Fiorentina saremo in quindici”

“Sergi Roberto non sta ancora bene - ha aggiunto Fabregas - speriamo di recuperarlo per il Venezia. Perrone ha fatto un intervento per rimuovere un'ematoma nella coscia, quindi non ci sarà domenica così come Mazzitelli. Baselli spero possa essere della partita, Van Der Brempt partirà dalla panchina. Come avrete capito non sarà possibile confermare la formazione di Genova, ma abbiamo comunque tante opzioni. Saremo in quindici contro la Fiorentina, più alcuni ragazzi della Primavera”.

“Ho ancora un dubbio sul portiere”

Infine, sul ballottaggio in porta: “Sto vedendo un Audero diverso, sta cominciando a trovare fiducia. Inizia a parlare un po' più da leader, conosce la sua importanza all'interno del gruppo. Non ho ancora deciso però chi giocherà tra lui e Reina”.