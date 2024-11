L'allenatore dell'Hellas Verona Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter, intervenendo anche sulla gara contro la Fiorentina persa prima della sosta al Franchi. Queste le sue parole:

"A Firenze abbiamo fatto un buon primo tempo pur subendo subìto goal e quindi dovendo giocarla tutta in salita. La ricerca della continuità di prestazione deve essere il nostro obiettivo. Per chi lavora per questi tipi di obiettivi la spunta chi ci sta più dentro. A Firenze non abbiamo creato abbastanza senza credere nel poter andare a riprendere la partita".