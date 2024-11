A Cronache di Spogliatoio ha parlato l'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero. Queste le sue parole sulla squadra di Palladino: “Qua a Firenze ci vuole poco per avere entusiasmo. Se la squadra gioca bene, arrivano i risultati e c'è qualche giocatore che fa molto bene, Firenze si anima. E' bello rivedere la Fiorentina lassù, un po' come quando giocavo io”.

E ancora: “Abbiamo passato anni in cui la piazza era caldissima. Peccato perché non eravamo in Champions, nonostante avessimo fatto tre Europa League di fila. Rosico ancora perché facemmo tre quarti posti e un quinto posto. Palladino ha trovato la quadra dopo gli ultimi acquisti e dobbiamo sottolineare la bravura della società che ha costruito questa squadra”.

E sugli obiettivi: “Non è semplice, soprattutto perché le squadre importanti alla fine verranno fuori. Ma questa Fiorentina ha qualcosa di speciale quest'anno. Chiamatelo Kean, Gudmundsson o De Gea… Difficile capire cosa succederà alla fine, ma il sogno è la Champions League”