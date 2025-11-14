Corriere dello Sport-Stadio: Vanoli dà l'ultimatum

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sul lavoro che il nuovo allenatore Paolo Vanoli sta portando avanti al Viola Park durante le intense sessioni di allenamento.

Prima Pagina

In prima pagina il Corriere dello Sport-Stadio scrive nel titolo principale: “Gud, rispondi”, continuando nell'occhiello “Il nuovo tecnico è stato subito chiaro, per Albert è un ultimatum”. Nel sottotitolo invece il Corriere riporta le parole indirizzate all'islandese durante la conferenza stampa: “E' lui che deve capirmi”.

Pagina 24

"Gud, la solita storia", scrive il Corriere come titolo principale della pagina dedicata ai colori viola. Il quotidiano continua nel sottotitolo: “Con l'Islanda brilla e ora serve la svolta anche con la Viola”. In taglio basso il Corriere riporta un dato allarmante della squadra gigliata: “Gol subiti, una media da B”. Infine, di spalla, il punto sugli infortunati “Al Viola Park terapie per Kean”.