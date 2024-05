Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, sui canali ufficiali del club è intevenuto per parlare della finale di Conference League e di questi ultimi impegni stagionali: “Dobbiamo pensare in primo luogo a domani, perché in campionato possiamo fare qualcosa. Inevitabilmente il pensiero va alla finale che sarà la 'partita' e speriamo di portarci dietro un po' di esperienza in più”.

“Ci abbiamo sempre creduto, giusto premio”

E poi: “Penso che se arrivi ad un traguardo del genere è perché ci credi dall'inizio. Ci abbiamo sempre creduto e abbiamo sempre saputo che c'era tanto da lavorare per raggiungere questi obiettivi. E questo è il giusto premio per quello che abbiamo fatto in questi anni”.

“Non abbiamo margini d'errore”

Infine: "Ci crediamo tanto, è una finale, una partita secca in cui non hai margini d'errore. Sicuramente ci portiamo dietro l'esperienza dell'anno scorso, dove ci siamo fatti scappare il trofeo per qualche nostro sbaglio, speriamo di non commetterne stavolta".