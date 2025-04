Corriere dello Sport-Stadio: Kean ancora in viola per il sogno mondiale

Il Corriere dello Sport-Stadio dedica la prima pagina alla partita di domani sera della Fiorentina contro il Milan scrivendo “Il Franchi a San Siro”, proseguendo nel sottotitolo “Patto Fiorentina, stessa mentalità anche in trasferta”.

A pagina 10 il quotidiano riprende la copertina scrivendo in taglio centrale “Lontano dal Franchi la Fiorentina deve accelerare”. In taglio basso il quotidiano riprende le parole del bomber viola Moise Kean in ottica futuro e Nazionale “L'azzurro Kean e il sogno mondiale: spero tanto di alzare la coppa”.

Nella pagina seguente il Corriere riporta le parole di Palladino in conferenza stampa “Proveremo a vincerle tutte”. In taglio basso il quotidiano fa il punto sugli acciaccati in vista della partita di domani “Gosens: ottimismo per il rientro”.