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"Pongracic impressionante e che sprint contro il grande Luis Díaz"

Claudio Tirinnanzi /
Marin Pongracic
Pongracic. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Una svolta difensiva e un cambiamento obbligato: nell'amichevole contro la Colombia, la Croazia ha deciso di affidarsi alla difesa a tre, una vera novità con Dalic selezionatore. 

E in questa retroguardia ha brillato la figura del difensore della Fiorentina, Marin Pongracic

“Pongracic impressionante” 

La sua prestazione viene sottolineata dalla stampa croata: "Impressionante è stato Pongračić - si legge su jutarnji.hr - ha "risposto" prontamente nello sprint, e anche contro il grande Luis Díaz". 

Confermato

Mercoledì prossimo la Croazia affronterà il Brasile ed è probabile che Pongracic venga confermato. 

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