"Pongracic impressionante e che sprint contro il grande Luis Díaz"
Pongracic. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Una svolta difensiva e un cambiamento obbligato: nell'amichevole contro la Colombia, la Croazia ha deciso di affidarsi alla difesa a tre, una vera novità con Dalic selezionatore.
E in questa retroguardia ha brillato la figura del difensore della Fiorentina, Marin Pongracic.
“Pongracic impressionante”
La sua prestazione viene sottolineata dalla stampa croata: "Impressionante è stato Pongračić - si legge su jutarnji.hr - ha "risposto" prontamente nello sprint, e anche contro il grande Luis Díaz".
Confermato
Mercoledì prossimo la Croazia affronterà il Brasile ed è probabile che Pongracic venga confermato.
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