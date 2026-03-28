"Pongracic impressionante e che sprint contro il grande Luis Díaz"

Una svolta difensiva e un cambiamento obbligato: nell'amichevole contro la Colombia, la Croazia ha deciso di affidarsi alla difesa a tre, una vera novità con Dalic selezionatore.

E in questa retroguardia ha brillato la figura del difensore della Fiorentina, Marin Pongracic.

“Pongracic impressionante”

La sua prestazione viene sottolineata dalla stampa croata: "Impressionante è stato Pongračić - si legge su jutarnji.hr - ha "risposto" prontamente nello sprint, e anche contro il grande Luis Díaz".

Confermato

Mercoledì prossimo la Croazia affronterà il Brasile ed è probabile che Pongracic venga confermato.