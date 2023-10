"L'onorevole Donzelli è un disco rotto ormai, attacca la giunta Nardella sullo stadio Franchi perché non sa più che dire, ha finito gli argomenti, ma proprio tutti". Così l'assessore allo sport Cosimo Guccione replica all'esponente del centrodestra.

“Perché il Governo ha risolto il problema di Venezia che aveva un progetto sullo stadio finanziato dal Pnrr, dandole un nuovo finanziamento sostitutivo e non quella di Firenze che pure avrà una soluzione analoga a quella di Venezia? È vero che il governo ha aiutato Venezia e non Firenze perché la prima è governata dal centrodestra e la seconda dal centrosinistra?” chiede allo stesso Donzelli, l'assessore.

E conclude: "Caro Donzelli non sarà forse che gli unici cialtroni siete voi, visto che avete scippato 55 milioni alla città di Firenze e avete tolto pure 2,5 miliardi di euro dal Pnrr ai progetti PUI di tutte le città e non sapete come giustificarvi? Continueremo a mantenere i canali di dialogo con il Governo ed i ministri competenti per individuare soluzioni, nonostante tutto, ma non possiamo nascondere ai nostri cittadini la grande preoccupazione per questa situazione e per la nostra città".