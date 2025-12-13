Lo stato della rosa obbliga Vanoli a confermare il 3-5-2. Gosens ancora ai box per qualche giorno, Fagioli e Fazzini stanno meglio ma...

Alla vigilia di un appuntamento ufficiale della Fiorentina, come spesso accade, questo pomeriggio l'edizione del Pentasport ha cercato di fare il punto della situazione in casa viola, tra infortunati e giocatori in via di guarigione. In attesa della rifinitura di questo pomeriggio, che di fatto darà piu certezze in merito, ci sono alcune situazione da monitorare ora dopo ora.

Poche novità sulle condizioni di Gosens: il tedesco mette nel mirino il Losanna

Partiamo da Robin Gosens, ormai da piu di un mese ai box. Il laterale tedesco anche domani non dovrebbe risultare tra i convocati. La Fiorentina non vuole rischiare niente, considerando comunque la presenza in rosa di Fortini e Parisi, e per questo molto probabilmente il giocatore dovrebbe tornare regolarmente disponibile per la partita di giovedì prossimo di Conference League contro il Losanna: Gosens dovrebbe partire con i compagni, resta comunque da capire se verra impiegato o meno. Per la sfida di domenica prossima contro l'Udinese invece non dovrebbero esserci problemi.

Nessun problema per Fazzini e Fagioli: entrambi saranno disponibili ma difficilmente titolari

Aggiornamenti anche sul fronte centrocampo, con le condizioni di Fazzini e Fagioli che verranno testate nella sessione di rifinitura di questo pomeriggio: entrambi però dovrebbero rientrare regolarmente tra i convocati, difficilmente scenderanno però in campo dal primo minuto. Per questo motivo Nicolussi Caviglia si scalda per il ruolo di regista. Per la mancanza di giocatori Vanoli dovrebbe nuovamente riproporre il solito 3-5-2, con al massimo qualche cambio rispetto alle ultime uscite.