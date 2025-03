Il procuratore e agente FIFA Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio, spaziando su Nicolò Fagioli e su un ex viola, il difensore argentino Lucas Martinez Quarta.

‘Fagioli migliora anche chi gioca con lui, dovrà essere un punto fermo'

“Fagioli aveva già ricevuto l'investitura di Allegri e Spalletti, due indizi che fanno una prova. Non è un regista statico, la partita con la Juventus il manifesto delle sue qualità. Un altro grande pregio è quello di migliorare anche chi gioca accanto a lui, esaltandone le caratteristiche. Deve essere un punto fermo della Fiorentina anche in futuro”.

‘Bilancio positivo finora per Martinez Quarta al River’

“Il River Plate ha inizio benino la stagione anche grazie ad un mercato faraonico in vista di Libertadores e Mondiale per Club. L'ex viola Martinez Quarta ha quasi sempre giocato e dal suo arrivo solo in una gara i Millonarios hanno subito gol. Il bilancio per Quarta finora è positivo. Ultimamente i problemi maggiori del River sono in attacco, si fatica a trovare il gol”.