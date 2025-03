Il giornalista de Il Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio soffermandosi su vari argomenti dell'attualità di casa Fiorentina dopo il successo contro la Juventus.

‘Adesso serve continuità alla Fiorentina, e con l’Atalanta…'

"Aspetterei a dire che la Fiorentina ha cambiato marcia ed è in ripresa, attenderei anche la prossima gara in chi i viola dovranno forzare la partita col gioco. Non credo che la Fiorentina sbaglierà la gara, sa cosa deve fare con l’Atalanta, però occorre attendere per fare una valutazione. Il 3-0 con la Juventus è figlio di quello con l’Inter, una gara che si prepara da sola ed in cui la Fiorentina ha trovato le giuste motivazioni. La Juventus ha fatto schifo, manca di identità, idee e carattere. Persino la Juve di Maifredi aveva più grinta. Come spieghi che Fagioli non giochi in quella squadra? È assurdo".

‘Con Fagioli e Gudmundsson la Fiorentina può proporre gioco’

"La cosa più bella? Il coro ‘Motta metti Vlahovic’. Lì c’è tutto dell’ironia e del sarcasmo fiorentini. Con questo Fagioli e Gudmundsson ora la Fiorentina può anche proporre il gioco. L’ex Juve vede calcio, l’asse con Kean e Gudmundsson è un bel vedere. La Fiorentina deve puntare almeno al quinto posto per avere certezza dell’Europa League”.