L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Toscana TV, esprimendosi sulla gran vittoria gigliata contro la Juventus, per poi commentare anche altri argomenti di casa viola.

‘Adli può giocare con Fagioli, Gudmundsson determinante’

“I calciatori della Fiorentina hanno dato una grande dimostrazione di qualità, intensità e anche quantità che in precedenza non si erano mai viste e meritano complimenti. Da sottolineare naturalmente il rientro di Gudmundsson: l’islandese ha segnato tre gol nelle ultime tre partite e ha dimostrato di essere determinante e devastante tra le linee. Gli inserimenti dei centrocampisti hanno fatto la differenza, da Fagioli a Mandragora. Adli può permettere alla Fiorentina di fare un ulteriore salto di qualità, perchè porta dribbling e ancora maggiore talento e personalità, aspetti che facilitano l’inserimento di tutti. Può giocare anche assieme a Fagioli”.

‘Kean sempre tra i migliori anche se non segna, la rosa viola’

“La Fiorentina è stata squadra, e sappiamo che la sua forza è attendere e ripartire. La bravura dei singoli viola, poi, può fare la differenza, in particolare la coppia Kean-Gudmundsson. Anche quando non segna, Kean è sempre tra i migliori e si mette a disposizione della squadra senza essere egoista. Ciò che abbiamo visto contro la Juventus serve metterlo in campo da qui alla fine, così che possa esserci la speranza di riprendere terreno sulla Lazio e le altre concorrenti, anche se si sono persi tanti punti. Come squadra la Fiorentina a rosa ha più di Bologna e Lazio, dispiace non vederla assieme a loro in classifica”.