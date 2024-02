Luca Calamai a TMW Radio assegna alcuni voti dopo la giornata di Serie A che si concluderà stasera, tra cui c’è un duro 4 alla Fiorentina di Italiano e un commento sue due ex attaccanti viola.

‘Vedendo Jovic forse qualcuno in casa viola pensa che si è avuta troppa fretta a bocciarlo”

“5 a Vlahovic, per quella palla non controllata dopo la ripartenza dei suoi che poteva dare il vantaggio. Ieri non ha dato quello che ci si aspetta.

Forse vedendo Jovic, magari in casa Fiorentina qualcuno pensa che si è avuta troppo fretta a bocciarlo dopo un anno”.

“La Fiorentina è nel caos e l’allenatore ha la valigia pronta’

“4 alla Fiorentina. Abbiamo celebrato per mesi la squadra viola per il suo calcio, oggi è nel caos, scivolata in classifica e un allenatore con la valigia già pronta. La società ha completamente sbagliato il mercato invernale, senza acuti sventolando l'idea Gudmundsson senza fare il passo decisivo. Mi aspetto un intervento anche del presidente ora”.