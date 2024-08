L'ex giocatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio anche del possibile futuro di Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina. Queste le sue parole: "Per me è un giocatore molto forte, 35 mln sono una bella cifra ma credo si sia impantanato a Firenze con un allenatore che ti dice sempre di spingere e fare un certo tipo di calcio. Credo che il miglior Gonzalez non lo abbiamo ancora visto. E' un'occasione importante, ha strappo e tecnica, se educato bene può essere un giocatore che può fare la differenza. Lo vedrei bene con Motta a patto che la Juve decida bene cosa vuole essere.

Ho visto la partita con il Brest, deve affrettare la sua crescita e i tifosi devono avere pazienza. Motta è uno che pretende molto e deve lavorare ancora tanto. C'è un pensiero difficile da togliere e i calciatori ancora devono capire il nuovo gioco. Lo vedrei meglio alla Juve Gonzalez, perché l'Atalanta ne ha già di quel tipo. Ora la priorità è sostituire Scamacca lì".