Corriere dello Sport-Stadio: Palladino si gioca tutto con il Lecce

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo stamani questo titolone sulla Fiorentina: “Kean, altro shock!”. E ancora: “Trauma cranico: esce in barella Ricoverato per accertamenti”.

Pagina 12

Sulla gara di ieri leggiamo: “Viola orrenda paura per Kean”. Sottotitolo: “Uno scontro di gioco manda Moise all’ospedale. Fiorentina senza gioco, affondata al 95’ da Bernede”. Di spalla il commento: “Ora trovate le ragioni di questo disastro”.

Pagina 13

Sull'incidente occorso a Kean: “Trauma cranico però Moise è sotto controllo”. Sottotitolo: “I primi esami sono negativi: già oggi potrebbe essere dimesso”.

Pagina 15

L'allenatore nell'occhio del ciclone: “Fischi sulla Fiorentina Palladino si gioca tutto”. E ancora: “Il club non lo mette in discussione ma deve battere il Lecce: ”Sono il primo colpevole, ci mancano serenità e giocatori importanti".