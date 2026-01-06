Malusci: “Solomon? Da tempo non si vedeva un cross così. Cambio modulo ha giovato a Fagioli, se Allegri e Spalletti lo avevano messo in regia…”

A Toscana TV ha parlato l’ex difensore viola Alberto Malusci, che ha analizzato la vittoria della Fiorentina sulla Cremonese spaziando tra varie tematiche relative alla gara.

‘Fagioli ha sbagliato un pallone in tutta la partita’

“Una buona Fiorentina, e quando si dice che servono facce nuove e aria nuova lo si vede in Solomon, che ha giocato 25 minuti riuscendo a effettuare il cross decisivo per il gol vittoria. Da tempo non si vedevano certi palloni in area. Il cambio modulo ha giovato a Fagioli, e non è casuale… avrà sbagliato forse un pallone in tutta la partita. Può giocare davanti alla difesa, ha le caratteristiche per starci, lo avevano visto lì già Allegri e Spalletti”.

‘La Fiorentina non è ancora guarita’

“È stato bello vedere esultare tutti con Kean e poi il calciatore con Vanoli, ho rivisto un po’ di compattezza, che è fondamentale per salvarsi. L’allenatore viola ha fatto bene anche i cambi, Kean però lo avrei messo prima. La Fiorentina comunque non è guarita, ci vorranno conferme gara dopo gara nelle prossime settimane. Dopo una serie di partite vergognose è stato rassicurante vedere i due centrali difensivi così solidi”.