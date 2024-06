Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato a Radio Bruno Toscana del mercato della Fiorentina: “L'allenatore è importante ma non basta per vincere. I tanti cambi in panchina che stanno avvenendo dimostrano che i club italiani non hanno le idee così chiare. Palladino però è stata una scelta coerente da parte della Fiorentina, perché a Monza ha fatto bene e ha proposto un gioco diverso e moderno proprio come faceva Italiano”.

“Ecco i nomi per l'attacco”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina in questi anni ha dominato le partite anche contro squadre importanti, ma poi perdeva per errori individuali. Non credo che il gap con i piazzamenti in Europa League o Champions sia così ampio, però serve maggiore qualità e soprattutto un attaccante che segni con continuità. L'anno scorso ad esempio avrei preso Duvan Zapata, adesso invece mi piacciono Santiago Gimenez del Feyenoord e Artem Dovbyk del Girona”.