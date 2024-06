Valcareggi: "La Fiorentina deve tenere Castrovilli e farlo capitano. Icardi? Cos'è rimasto del giocatore dell'Inter?"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio di Raffaele Palladino: “E' un allenatore molto esigente e questo è senz'altro positivo, oltre a dare una continuità rispetto al carattere di Italiano. Finalmente la dirigenza ha riconosciuto gli errori, che poi erano stati quelli di Joe Barone. Ferrari va benissimo se cura solo la comunicazione, basta che non parli di calcio, Pradé invece forse adesso avrà un po' più di libertà. Il suo lavoro verrà valutato a fine mercato”.

“Cos'è rimasto del vero Icardi?”

Poi ha aggiunto: “Colpani costa un sacco, dubito che verrà a Firenze. In questa stagione ha fatto molto meglio di Nico Gonzalez, ad esempio. Amrabat? Devi cercare di venderlo, ma se non ci riesci toccherà reintegrarlo in qualche modo. Icardi? Il ragazzo è serio e non verrebbe in villeggiatura, però che cosa è rimasto del giocatore che abbiamo visto all'Inter? Secondo me è un giocatore in discesa”.

“Castrovilli capitano, Jack via”

Infine: “Bonaventura per me può andare via. C'è stato tanto amore, ma siamo alla fine di un ciclo. Castrovilli invece lo terrei e lo farei capitano, è alla Fiorentina da tanti anni e ha un grande talento. Non so come si faccia ad avere dubbi su Castrovilli, ha avuto un infortunio ma ormai lo ha superato”.