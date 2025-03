FOTO - Finalmente Yacine: ecco Adli che si allena insieme al gruppo, in recupero verso Napoli

La Fiorentina è da poco tornata da Atene, dove ha perso l'ottavo di finale di andata di Conference League contro il Panathinaikos. Già oggi la squadra è tornata in campo al Viola Park, per preparare la sfida di campionato contro il Napoli.

Ecco Adli in gruppo, finalmente

Confermata a tutti gli effetti la presenza di Yacine Adli: il francese è in gruppo e si allena con il resto della squadra, come testimoniano le immagini pubblicate dal club. Finalmente passi avanti significativi per recuperare a tutti gli effetti.

Ecco la foto: