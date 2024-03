Una presenza in bilico, ma imprescindibile per la Fiorentina. Come sopravvivere a centrocampo senza Arthur?

La Fiorentina si prepara ad affrontare una sfida molto complicata, contro la Roma di De Rossi, una delle squadre più in forma del campionato. Italiano ha ancora un dubbio a centrocampo, riguardante le condizioni di Arthur. Il brasiliano non è stato convocato giovedì per la gara contro il Maccabi Haifa, a causa di una botta alla caviglia rimediata a Torino. Ora sta meglio, ma la sua presenza dal primo minuto è in discussione.

Quali alternative senza Arthur?

In caso di panchina del numero 6 viola, le alternative sono poche e non molto convincenti. La coppia Duncan-Mandragora, per caratteristiche e qualità fisiche, è poco compatibile per reggere un'intera linea di gioco. Non aiuta neanche il momento di forma del numero 32, che a Budapest e nelle ultime uscite è apparso ancora molto affaticato.

Un'assenza difficilissima da rimpiazzare

Resta Maxime Lopez, ‘naturale’ sostituto di Arthur nelle coppie della Fiorentina, nonostante il suo rendimento sia piuttosto deludente. Il filo conduttore, in ogni caso, è sempre lo stesso: la speranza è che ogni tentativo sia valido per recuperare Arthur a una buona condizione. La sua presenza è fondamentale per la buona riuscita della manovra viola e per far sì che la squadra risulti più pericolosa.